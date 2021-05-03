  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Siemens забезпечить іспанську хімічну промисловість зеленим воднем

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Таррагоні проводиться 25% всієї хімічної продукції Іспанії &nbsp; - Siemens забезпечить іспанську хімічну промисловість зеленим воднем

    У Таррагоні проводиться 25% всієї хімічної продукції Іспанії

     

    Фото: costa-brava-house.com

    Екологічно чисте паливо буде використовуватися в одному з найбільших хімічних парків Європи

    Siemens Energy і Messer Group (ця іспанська компанія управляє мережею трубопроводів) подали уряду Іспанії три заявки на установку електролізерів загальною потужністю 70 МВт для хімічного комплексу Таррагони – одного з найбільших хімічних парків Європи, – повідомляє H2 View.

    Хімічні підприємства Таррагони визначили зелений водень, який виробляється шляхом електролізу, в якості головного рішення для заміни викопного палива в своїй діяльності. Даний проект має основоположне значення для планів уряду Іспанії по декарбонізації економіки і висунення країни на передній план з розвитку водневих технологій в Європі.

    «Ми зосереджені на розробці технологій, які роблять виробничі процеси наших клієнтів більш безпечними, ефективними та екологічними. Зокрема, це застосування чистого водню в промисловості та на транспорті», – сказав власник і генеральний директор Messer Group Стефан Мессер.

    «Екологічно чистий водень стане одним з важливих важелів для розробки стійких енергетичних рішень в галузях промисловості і мобільності. Для нас важливо стимулювати розвиток водневої економіки», – сказав, у свою чергу, генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух.

    Читайте також:

    ArcelorMittal переводить свої сталеливарні заводи в Німеччині на водень

    British Petroleum буде виробляти в Іспанії зелений водень

    У Рівненській області почнеться виробництво зеленого водню

    Теги: Іспанія промисловість водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies