Siemens забезпечить іспанську хімічну промисловість зеленим воднем

Екологічно чисте паливо буде використовуватися в одному з найбільших хімічних парків Європи

Siemens Energy і Messer Group (ця іспанська компанія управляє мережею трубопроводів) подали уряду Іспанії три заявки на установку електролізерів загальною потужністю 70 МВт для хімічного комплексу Таррагони – одного з найбільших хімічних парків Європи, – повідомляє H2 View.

Хімічні підприємства Таррагони визначили зелений водень, який виробляється шляхом електролізу, в якості головного рішення для заміни викопного палива в своїй діяльності. Даний проект має основоположне значення для планів уряду Іспанії по декарбонізації економіки і висунення країни на передній план з розвитку водневих технологій в Європі.

«Ми зосереджені на розробці технологій, які роблять виробничі процеси наших клієнтів більш безпечними, ефективними та екологічними. Зокрема, це застосування чистого водню в промисловості та на транспорті», – сказав власник і генеральний директор Messer Group Стефан Мессер.

«Екологічно чистий водень стане одним з важливих важелів для розробки стійких енергетичних рішень в галузях промисловості і мобільності. Для нас важливо стимулювати розвиток водневої економіки», – сказав, у свою чергу, генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух.