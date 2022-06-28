Біометанові заводи зможуть приєднатись до газорозподільних мереж за 1 грн

Біометан має потенціал стати третім повноцінним джерелом газу в України після власного видобутку та імпорту. За оцінками експертів Біоенергетичної асоціації України обсяги його виробництва можуть досягати 7,8 млрд кубометрів на рік. Тому Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК, максимально спростили процедуру приєднання та встановили на неї символічну плату – одну гривню.

Україна наразі стоїть на порозі створення і запуску власного ринку біометану. Відповідний закон було прийнято наприкінці минулого року і зараз навіть в умовах війни починають з’являтись перші реальні проекти із виробництва біометану та його закачування у газові мережі.

Співставні з Україною за сільськогосподарським потенціалом країни вже інтегрували в газорозподільні мережі сотні біометанових заводів. До прикладу Франція дозволила доступ біометану до газової мережі ще у 2011 році і має зараз більше 300 біометанових заводів. Німеччина почала свій біометановий шлях у 2006 році та наразі має виробництво приблизно 1 млрд. м3 біометану на рік, а Велика Британія має близько 120 заводів із виробництва біометану.

Газорозподільні мережі є найбільш прийнятними та перспективними для приєднання біометанових заводів. В Україні вони є найбільш розгалуженими по території країни і мають співставний тиск роботи системи із виробниками біометану, що не потребує встановлення додаткового обладнання.

Послуги з виготовлення технічних умов, погодження проекту і фізичне приєднання виробників біометану до розподільних мереж надаватимуться газорозподільними компаніями, що працюють під брендом РГК, за одну гривню. Виробники біометану мають профінансувати будівництво зовнішніх та внутрішніх газових мереж та обладнання.

«Ця наша постійна пропозиція і внесок газорозподільної галузі у розбудову енергонезалежності країни, – говорить Сергій Бондар, технічний директор РГК. – Ми максимально спростили підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж. Типові технічні вимоги до підключень оприлюднені на сайтах газорозподільних компаній. Вони містять зрозумілі, чіткі, максимально спрощені вимоги та правила для забезпечення приєднання».

Оператори ГРМ готуються до прийняття перших обсягів біометану, маючи технічну експертизу для забезпечення стабільної роботи газової мережі враховуючи виклики сьогодення. Все ще розробляється реєстр біометану та має бути затверджений Технічний регламент природного газу із вимогами до якості.

В Україні налічується достатньо багато сільськогосподарських підприємств, які мають потенціал для виробництва біометану. За даними Оператора ГТС, в Україні налічується 26 компаній, які розглядають інтеграцію власних виробничих потужностей до газових мереж. Найбільш перспективними для них є газорозподільні мережі, оскільки це, зменшує витрати замовників на встановлення додаткового обладнання.

Для отримання консультацій щодо можливості підключення, виробник або інвестор може звернутись за адресою: [email protected]. Наші фахівці оперативно нададуть первинну консультацію і закріплять за вами персонального менеджера.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу