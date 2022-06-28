Банк, через який РФ платить окупантам, досі уникає санкцій Заходу: розслідування

На рахунки «Газпромбанку» надходять гроші від європейських країн за російський газ та нафту

«Газпромбанк» один з найбільших банків Росії, однак санкцій проти нього Захід не запровадив

Росія платить солдатам за війну в Україні через «Газпромбанк». Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

«Газпромбанк» – це єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту. Водночас, як встановили журналісти, через цей банк Міністерство оборони Російської Федерації виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Журналістам вдалось встановити військовослужбовців з різних військових частин РФ, які просто зараз отримують в «Газпромбанку» гроші за участь у бойових діях на території України та довести системність цієї співпраці банку з командуванням російської армії.

«Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України. Війни, яка вже забрала життя десятків тисяч українців, та мільйони залишила без домівок», – зазначається у розслідуванні.

Як відомо, «Газпромбанк» – один із трьох найбільших російських банків. Щодо інших двох – «Сбєрбанка» та «ВТБ», та ще щодо з десятка російських фінустанов Євросоюз та Америка наклали суворі санкції. Ці банки фактично відрізані від Заходу – з ними заборонено проводити будь-які транзакції, їх відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. Але «Газпромбанк» така доля досі оминає.

Причина в тому, що гроші, які країни Європейського союзу – Німеччина, Італія, Австрія та інші – мають кудись зараховувати в Росію. За російський газ та нафту, від яких ці країни досі залежні.

То ж поки проти «Газпромбанку» Захід ввів лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. По суті, кажуть експерти, вони мають косметичний характер.

Найбільш раннє підтвердження того, що російські військові отримують зарплату через «Газпромбанк», яке журналістам вдалося віднайти – 2015 року. На сайті 64-ї мотострілецької бригади, яка базується в Хабаровському краї, «Схеми» знайшли згадку про те, що військові отримували у цьому банку грошове забезпечення. У перекладі з військової термінології це – заробітна плата.

Солдати цієї бригади брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну: в народі їх прозвали «бучанськими різниками», а їхні злочини проти мирних людей розслідують правоохоронці.

Журналістам вдалось віднайти дані, які підтверджують – російські армійці зараз отримують через цей банк не лише зарплату, але і так звані «бойові» – додаткові виплати за участь у широкомасштабному вторгненні в Україну, яке почалось 24 лютого і триває досі. Зокрема, у російській соцмережі «Вконтактє» розслідувачі знайшли спільноту для військовослужбовців РФ під назвою «Начфин.инфо». У ній – багато обговорень, зокрема і тих, що стосуються виплат солдатам грошового забезпечення. На цьому форму зустрічаються згадки і про «Газпромбанк». Зокрема, у червні цього року жінки скаржились на затримки із виплатами у ньому.

Нагадаємо, на саміті країн G7 учасники затвердили нові санкції проти Росії. У США прогнозують, що інфляція в РФ зросте більш ніж на 20%.

Як повідомлялося, російські підприємці в регіональних та галузевих виданнях все частіше скаржаться на руйнівний вплив санкцій, які були запроваджені проти Росії у відповідь на агресію проти України.