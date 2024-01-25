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Лідер Сенату США: законодавці «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лідер Сенату США: законодавці «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України
Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер
фото: AP

За словами Шумера, Сенат зобов'язаний допомагати Україні, яка бореться за своє виживання

Американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення проєкту для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США. Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що сенатори «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України, передає «Голос Америки».

Шумер сказав, що сенатори з обох партій зараз наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації додаткового пакета національної безпеки.

«З кожним днем ми стаємо ближчими. Ще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати точно: ми продовжимо це робити», – зазначив він.

У своєму виступі у Сенаті демократ нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на $250 млн, що включав необхідні для ЗСУ 155-мм боєприпаси, був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг надіслати Києву жодної подальшої підтримки.

«З початку війни Путін зробив ставку на те, що рано чи пізно Сполучені Штати здадуться. Вони сумніваються в рішучості Заходу. Вони сумніваються в американській силі», – сказав демократ.

За словами Шумера, Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки.

«Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі», – додав лідер більшості у Сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, додатковий запит Білого дому на суму $106 млрд на національну безпеку включає і фінансування безпеки кордонів, а також майже $14 млрд допомоги Ізраїлю та фінансування Тайваню для боротьби із загрозою з боку Китаю. Україні у запиті передбачено $61 мільярд.

Як повідомлялося, сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 млрд доларів. 

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Теги: фінансування боєприпаси Сенат США США

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