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Microsoft пообіцяв користувачам додати нову кнопку на клавіатурі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Microsoft пообіцяв користувачам додати нову кнопку на клавіатурі
Клавіатура від Microsoft матиме новий вигляд
фото із відкритих джерел

Нові клавіатури Microsoft оснастять клавішею Copilot для запуску ШІ-помічника

Microsoft вперше за майже 30 років зробить важливу зміну на стандартній клавіатурі, оголосив виконавчий віце-президент та директор з маркетингу корпорації Юсуф Мехді у своєму блозі. На нових ноутбуках та клавіатурах з'явиться клавіша Copilot, яка викликатиме помічника зі штучного інтелекту (ШІ).

«Поява клавіші Copilot знаменує собою першу суттєву зміну в клавіатурі майже за три десятиліття. Це не тільки спростить роботу людей на комп'ютері, а й розширить її ефективність, зробивши 2024 роком ПК зі штучним інтелектом. Copilot стане точкою входу у світ штучного інтелекту», – зазначено у заяві.

До слова, реліз нової Windows 12 відбудеться 2024 року. Керівництво Microsoft поки не розкривало офіційних даних про нову операційну систему. Однак інформацією про Windows 12 поділився керівник компанії Quanta тайванський бізнесмен Баррі Лем (Лінь Байлі). Під час виступу на Тайванській виставці медичних технологій бізнесмен розповів, що Windows 12 вийде у червні 2024 року. 

Операційна система буде включати велику кількість технологій на основі штучного інтелекту і готується стати лідером в галузі ШІ. За словами глави Quanta, яка активно розвиває свої технології ШІ, за виходом Windows 12 буде бум цієї технології в області персональних комп'ютерів, серверів і автомобільної електроніки.

До слова, Китай використовує штучний інтелект (ШІ) для збирання інформації про громадян США. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними газети, такі побоювання звучать з боку американських спецслужб. Штучний інтелект був у списку критично важливих технологій США, які має захистити Федеральне бюро розслідувань. Водночас Китай помістив ШІ до списку технологій, у яких вчені хочуть досягти прориву до 2025 року.

Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, крім загрози крадіжки інтелектуальної власності. Замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, ФБР та інші агентства вважають, що «Китай може використовувати ШІ для збирання та зберігання даних на американців у масштабах, які не були можливі ніколи раніше». Видання додає, що це питання було одним з головних на зустрічі голів ФБР, що відбулася в жовтні, і розвідслужб західних країн з представниками найбільших американських IT-компаній.

Читайте також: Вчені створили штучний інтелект, що вміє читати думки людей
Теги: США Китай технології президент штучний інтелект Microsoft

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