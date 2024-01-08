Музей Голодомору можуть добудувати коштом Канади: деталі законопроєкту

Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт щодо Національного музею Голодомору-геноциду

Сьогодні, 8 січня, на черговому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроєкт про внесення змін до Закону «Про музеї та музейну справу» щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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У засіданні комітету взяв участь т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«Ми тішимося з того, що є ресурс, який ми можемо спрямувати на добудову цього об’єкта, дуже важливого для нас як з політичного, так і з науково-музейного боку», – сказав він.

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Т. в. о. Міністра додав, що йдеться про фінансування у розмірі орієнтовно 15 мільйонів канадських доларів.

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №10361 за основу зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.

Ухвалення змін до Закону «Про музеї та музейну справу» створить законодавчі умови для здійснення контролю за діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також у Музеї з’явиться наглядова та експертна ради, до складу яких увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців і нащадки жертв Голодомору.

Також Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні. Курс вивчення Голодомору включать до програми історії Канади для 10-го класу з вересня 2025 року.

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