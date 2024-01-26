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Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Pаступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданняі Ради Безпеки ООН 25 січня
фото: скріншот

ООН не може встановити, чи перебували українські військовополонені на борту Іл-76

Представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою. ООН зробила заяву щодо катастрофи російського Іл-76. Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 26 січня, щоб ви були в курсі подій.

Конгрес США погодив текст угоди про безпеку кордону

Представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори. Текст документа мають оприлюднити найближчими днями.

Пропозиція, яка обговорюється в Конгресі, суттєво змінить імміграційну політику з метою стримування міграції на тлі рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це включає значні поступки з боку демократів в обмін на підтримку республіканців у питанні щодо надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

Катастрофа російського Іл-76: ООН зробила заяву

Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи перебували українські військовополонені на борту збитого у Білгородській області РФ літака Іл-76. Про це сказала заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданняі Ради Безпеки ООН 25 січня.

Вона нагадала, що за даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. І додала, що за даними Києва, літак міг перевозити ракети для російської військової системи.

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває», – сказала заступниця генсека ООН.

Трамп збільшив відрив від Байдена в опитуванні виборців

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

За Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена – 34%. Решта опитаних заявили, що не визначилися із вибором, планують голосувати за когось іншого або не голосуватимуть ні за кого. Водночас більшість американських виборців в опитуванні висловили невдоволення й Трампом, і Байденом. Проти переобрання Байдена – 70%, а проти Трампового – 56%. 

Опитування на початку січня показувало однакові результати для претендентів на президентську номінацію від Демократичної та Республіканської партії. Ймовірно, Трамп наростив підтримку на тлі вдалих результатів праймериз в Айові та Нью-Гемпширі.

Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС. 

«Я планую повернутися до Запоріжжя, буду там у найближчі 10 днів або близько того. Також буду в Києві та Росії», – сказав він.

За словами Гроссі, МАГАТЕ збирається провести чергову, 16-ту ротація персоналу на Запорізькі АЕС, куди гендиректор приїде з кількома експертами.

«Я поговорю з російським «керівництвом» станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою для охолодження станції після руйнування минулого літа Каховської греблі», – зазначив гендиректор МАГАТЕ.

ХАМАС назвав свої умови припинення вогню

ХАМАС заявив, що дотримається перемир’я, за умови, що так само вчинить Ізраїль: «Якщо Міжнародний суд ООН ухвалить рішення про припинення вогню, рух ХАМАС дотримається перемир’я, за умови, що так само вчинить Ізраїль».

Окрім цього бойовики пообіцяли звільнити утримуваних ізраїльських в’язнів, якщо Ізраїль звільнить палестинських бранців.

При цьому в ХАМАСі також вимагають від Ізраїлю «припинити облогу Гази, що триває уже 18 років, й пропустити необхідну для відбудови допомогу».

Теги: Ізраїль переговори МАГАТЕ ХАМАС президент Радбез ООН фінансування літак Дональд Трамп ООН обмін

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