Лідер Сенату США розповів про хід переговорів щодо угоди про допомогу Україні

Для завершення переговорів потрібно ще кілька днів

Учасники переговорів досі не погодили угоду про безпеку кордону, яка може розблокувати екстрений додатковий запит президента Байдена, що включає також допомогу Україні. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер, пише The Hill.

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«Ми продовжуємо сподіватися, але угода ще не завершена. Є декілька питань, щодо яких досі немає згоди. У такій складній справі, як кордон, важливо не лише те, що ми робимо, а те, як ми це робимо. Тож переговори тривають», – сказав Шумер у Сенаті.

Політик зазначив, що він залишався на зв'язку з переговорниками протягом усіх вихідних.

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Сенатор Джеймс Ленкфорд, один із учасників переговорів, минулого тижня заявляв, що угода буде досягнута у кожному разі, однак у понеділок він зазначив, що це може зайняти ще кілька днів.

Нагадаємо, сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

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Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант.

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.