До кінця 2024 року усі пристрої повинні мати єдиний зарядний порт: деталі

Європарламент закликав обладнати усі гаджети в ЄС портом Type-C до кінця 2024 року

З 28 грудня 2024 року всі мобільні телефони, планшети та камери, що продаватимуться в Європейському Союзі, будуть оснащені стандартним зарядним портом USB Type-C. Про це повідомили на офіційній сторінці Європарламенту в X (Twitter).

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Планується, що цей перехід полегшить використання гаджетів та скоротить електронні відходи. Користувачі зможуть робити більш сталий вибір, оскільки буде можливість повторного використання зарядного пристрою. Це дасть змогу заощадити до €250 млн на рік. Тим паче викинуті та невикористані зарядні пристрої складають в ЄС близько 11 000 тонн електронних відходів щороку.

Фото: X (Twitter) / Europarl_EN

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Правила поширюються не лише на смартфони, а й на інші популярні електронні пристрої, такі як навушники, камери, планшети, електронні пристрої для читання, портативні ігрові консолі, колонки, клавіатури та миші. Важливо зазначити, що правила застосовуються лише до пристроїв, випущених на ринок після 2024 року. Наявні моделі смартфонів, планшетів, камер і аксесуарів все ще можна продавати в Європейському Союзі. Крім того, з 1 січня 2026 року ноутбуки також повинні бути сумісні зі стандартом USB-C.

До прикладу Apple не стала чекати кінця 2024 року і вирішила відмовитися від роз’єму Lightning на користь USB Type-C вже в лінійці iPhone 15.

Нагадаємо, Google випустив розумну настільну лампу. Лампа живиться за допомогою USB Type-C кабелю, підтримує керування через голосового помічника Google і сумісна з програмою Google Home.

Раніше експерти розповіли, як правильно обирати кабелі та адаптери для зарядки.