Держава має продовжити спеціальний механізм оподаткування, щоб зберегти зелену енергетику – Інвестори

Інвестори очікують кризу в зеленій енергетиці у разі погіршення податкових умов

Інвестори у відновлювану енергетику України звернулись до уряду та парламенту з терміновим закликом продовжити дію касового методу для сплати ПДВ до 2028 року. Про це йдеться в листі провідних галузевих асоціацій.

Як зазначається, можливе скасування касового методу сплати ПДВ з 2026 року змусить виробників зеленої електроенергії сплачувати податки з коштів, які їм фактично не виплачено, що може призвести до масових боргів і зупинки роботи підприємств.

«Термін дії цієї норми спливає 1 січня 2026 року. Спроба продовжити її до 2028 року через правку №69 до законопроєкту №13157 наразі заблокована. Як зазначають асоціації, Комітет Верховної Ради з питань фінансів не підтримав цю ініціативу через відсутність офіційної позиції з боку Кабінету Міністрів України», – заявили інвестори.

На їхню думку, така невизначеність створює величезні ризики для всіх учасників ринку та негативно впливає на інвестиційний клімат в енергетиці.

Інвестори підкреслюють, що на ринку вже існує багатомільярдна заборгованість: понад 16,5 млрд грн з боку Укренерго до «Гарантованого покупця» та майже 13,9 млрд грн на балансуючому ринку.

Своїм зверненям інвестори вимагають від уряду не лише підтримати продовження касового методу, а й розробити дорожню карту з погашення боргів, щоб уникнути фінансового колапсу в енергетичному секторі.

Раніше повідомлялося, заборгованість ДП Гарантований покупець перед виробниками електроенергії з ВДЕ складає 23,3 млрд грн.

У червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.