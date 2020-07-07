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    Курорт у США на 100% забезпечив себе «зеленою» електроенергією

    нова енергія
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    Курорт Aspen Meadows Resort повністю перейшов на альтернативну електроенергію - Курорт у США на 100% забезпечив себе «зеленою» електроенергією
    Курорт Aspen Meadows Resort повністю перейшов на альтернативну електроенергію
    Фото: lonely planet

    На шляху до свідомого споживання ресурсів курорт Aspen Meadows Resort також відмовився від одноразового пластику

    У США курорт Aspen Meadows Resort (Аспен, Колорадо) на 100% забезпечив себе електроенергією із відновлюваних джерел.

    1 липня курорт відкрився після кількох тижнів карантину. За час простою керівництво Aspen Meadows Resort повністю перевело курорт на альтернативну електроенергію.

    Використовуючи тільки «зелену» електроенергію, курорт скоротить свої щорічні викиди вуглецю на 59%.

    Курорт вже давно став на шлях сталого розвитку. Насамперед, відмовився від одноразового пластику і перейшов на багаторазові предмети зі спеціалізованою системою стерилізації. Таким чином, цього року вже 22 тисячі пластикових пляшок не потрапили на звалище.

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