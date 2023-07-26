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Вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – ЗМІ
Через формат зернової угоди Росія фактично узаконила «право піратства» на морі
фото з відкритих джерел

через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП

Вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – адже це можливість повністю розблокувати роботу портів, зняти обмеження щодо номенклатури цивільної продукції, та отримати поштовх для відновлення економіки. Про це йдеться у дослідженні на сайті Мінпром. 

«Слід підкреслити, що питання розблокування портів для всіх видів вантажів є надзвичайно важливим для України, оскільки несе безпосередній вплив на українську економіку та спроможність держави фінансувати наших захисників. Тому воно потребує постійного підняття на найвищому рівні із активним залученням міжнародних партнерів», – вказує видання.

Ситуація, що склалась у секторі вантажних перевезень у Чорноморському регіоні, є неприйнятною, підкреслює Мінпром, адже країна-агресор вільно торгує Чорним морем і отримує десятки мільярдів доларів експортної виручки, на які продовжує фінансувати війну. А жертва агресії, яка захищає свою незалежність, опинилась в повній морській блокаді.

«Через формат зернової угоди Росія фактично узаконила «право піратства» на морі та отримала безпрецедентні права на повний контроль за зовнішньою торгівлею суверенної держави в Чорному морі, а також контрольні функції в протоці Босфор. Підтверджуючі своє реноме пірата, російська федерація на днях вдалась до ракетних обстрілів портів Одеса та Чорноморськ. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників, а також резервуари та причали одеського порту», – вказує видання.

Щоб покінчити з цим тероризмом, найбільш радикальним кроком з боку світового співтовариства могло б стати проведення морської операції на кшталт «Ернст Вілл» у 80-х роках минулого сторіччя, коли американський флот захистив міжнародні комунікації у Перський затоці від нападів з боку Ірану, зауважили журналісти.

«Ще один варіант – звернутися до зарубіжних партнерів з проханням забезпечити Україну всім необхідним озброєнням для отримання можливості силового припинення піратських посягань з боку рф на вільне комерційне судноплавство», – вказують у виданні.

Також ефективним з боку західних партнерів міг би бути і несиловий шлях, а саме – запровадження дзеркальних механізмів до азово-чорноморських портів росії у вигляді накладення санкцій на всіх учасників експортних/імпортних операцій держави-агресора та учасників процесів морських перевезень до її портів, наголосили журналісти. 

«Введення повної заборони на роботу не тільки з російськими суднами, але й з портами агресора, для якого ціна заблокованого Азово-Чорноморського басейну становитиме близько 100 млрд дол. на рік. Якщо будуть зроблені наступні дії, то буде досягнута справедливість щодо комерційного судноплавства. Понад 500 днів повномасштабної війни показали, що з агресором потрібно розмовляти лише мовою сили», – акцентували у виданні.

Нагадаємо, днями Федерація роботодавців транспорту України оприлюднила заяву, згідно з якою через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП, 18 млрд доларів валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд грн податків – що співставно з бюджетом витрат України на освіту або охорону здоров’я.

Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.

Теги: росія Одеса зерно Україна порт інфраструктура

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