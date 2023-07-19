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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Про масований ракетний удар в ніч на 19 липня

glavcom.ua
Вперше саме під час війни проти України росіяни відстріляли П-800 ще у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

За деякими даними, на лютий 2022 року ЗС РФ могли мати загалом до 400 ракет типу П-800

Практика ще більше показує, що для захисту агроекспорту з України морем потрібні не стільки турецькі корвети та фрегати, як західні протиракетні комплекси типів Patriot і SAMP/T. Бо орки випустили аж 14 надзвукових крилатих ракет по інфраструктурі для перевалки продовольства, і ці КР збити було нічим.

Окремо варто розповісти про ці самі П-800 «Оникс», які сьогодні росіяни відстріляли одразу 8 одиниць.

Це монструозна надзвукова крилата ракета зі стартовою масою в 3 тонни та БЧ масою 300 кг, максимальна швидкість польоту – близько 3200 км/год, дальність стрільби – орієнтовно 300 км, для наведення використовується радіолокаційна ГСН.

Надзвукова швидкість польоту дає високу кінетичну енергію, але протикорабельне призначення П-800 якраз і продиктувало рашистам логіку застосовувати такі ракети саме проти площадних та водночас неукріплених об’єктів, як то інфраструктура для агроекспорту.

Ракета П-800 «Оникс» входить до складу берегового комплексу «Бастион». Вперше такими КР військові РФ спробували стріляти по наземним цілям ще орієнтовно в 2016-2017 роках, під час війни у Сирії, але про результати таких стрільб у відкритому доступі даних не було.

Вперше саме під час війни проти України росіяни відстріляли П-800 ще у березні 2022 року, результати влучань з нашої сторони офіційно не підтверджені.

Найбільш на даний момент масова атака саме ракетами «Оникс» мала місце 12 червня 2022 року, коли в дві хвилі окупанти відстріляли 12 ракет цього типу, усі – по інфраструктурі портів на Одещині та Миколаївщині.

За деякими даними, на лютий 2022 року ЗС РФ могли мати загалом до 400 ракет типу П-800, за весь час повномасштабної війни росіяни могли відстріляти загалом мінімум півсотні КР цього типу, по темпам виробництва у відкритому доступі цифри поки що відсутні.

Раніше були фрагментарні повідомлення про випадки начебто збиття ракет типів П-800. Але схоже, там було насправді так само, як і з Х-22 до січня 2023 року – тобто за «збиті» сприймались ракети, які впали у чистому полі по причині технічних неполадок.

Знищувати пускові установки під ракети «Оникс» – варіант не зовсім робочий, м’яко кажучи.

Тому що ці самі П-800 у випадку потреби росіяни замість в «Бастион» можуть зарядити в кожен з 5 надводних кораблів ЧФ РФ, які виступають носіями ракет «Калибр», універсальні пускові установки на цих фрегатах та корветах це дозволяють.

Варіант про Patriot і SAMP/T як засіб захисту агроекспорту з України виникає ще й тому, що насправді невідомо, чи дозволяє потужність бортової апаратури на F-16 та/або Eurofighter збивати надзвукові крилаті ракети, використовуючи штатне озброєння, як то ракети AIM-120 чи AIM-9.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти інфраструктура ракета

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