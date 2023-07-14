Ситуація критична. Результати перевірки мостів в Україні
Майже 10% українських мостових споруд в аварійному стані
Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена на виконання рішення РНБО, визнала аварійним кожен десятий міст в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Станом на 13 липня комісія отримала дані про 22 454 мости. Поки що немає інформації ще про 6 000 обʼєктів, в якому вони стані – невідомо.
Попередні висновки комісії свідчать, що майже 10% українських мостових споруд в аварійному стані. Серед них – два великих мости з високою інтенсивністю руху у Києві: міст Патона та міст Метро.
«Перший аналіз технічної документації, актів огляду мостів показав критичну ситуацію зі станом мостових споруд в Україні. Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому», – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Кубраков доручив розпочати обстеження аварійних мостів, які належать до позакласових та розташовані на великих річках.
З 14 липня експерти комісії розпочнуть візуальне та інструментальне обстеження мостових споруд, які перебувають в аварійному стані.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що міст Патона, який відкрили близько 70 років тому, справді знаходиться в аварійному стані. Два роки тому, як я вже казав, ми передали його на баланс Міністерства інфраструктури під «Велике будівництво», щоб роботи розпочалися. Цей обʼєкт – памʼятка архітектури, і там багато нюансів, зокрема з Мінкультури.
Крім того, Кличко заявив, що за кілька місяців на Подільсько-Воскресенському мосту планується запустити автотранспорт з лівого на правий берег. Зокрема, у січні 2019-го мер заявив, що за умов належного фінансування потрібно приблизно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Його планували запустити наприкінці 2021 року, але не запустили.
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