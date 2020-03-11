Ефективніше в 100 разів: створено нову вуглецеву мембрану для видобутку енергії з морської води нова енергія



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Дослідники відзначають, що створений ними матеріал має товщину всього 2 нанометра

У Нідерландах вчені Лейденського університету створили вуглецеву мембрану, яка дозволяє добувати енергію з морської води, причому робить це в сотні разів краще, ніж попередні аналоги. Про це повідомляє HighTech.

Дослідники відзначають, що створений ними матеріал має товщину всього 2 нанометра.

Коли прісна і солона вода зустрічаються один з одним, між ними відбувається обмін солями і іншими елементами. Вчені використовують мембрани між прісною і солоної рідиною, що дозволяє генерувати енергію в процесі обміну. Аналогічний процес також використовується для опріснення солоної води.

Кількість енергії, що генерується, безпосередньо залежить від товщини і пористості мембрани – чим вона тонша, тим більше енергії можна отримати з її допомогою.

Нова мембрана, склад якої близький до графену і являє собою з'єднання атомів вуглецю без будь-яких домішок, дозволяє виробляти приблизно в 100 разів більше енергії в порівнянні з існуючими аналогами, пишуть автори дослідження.

Щоб створити цю нову мембрану, дослідники створили маслянисте покриття на поверхні води з білків, які поступово утворили тонку плівку. При нагріванні плівки молекули фіксуються на місці, створюючи стабільну і пористу мембрану.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі добуватимуть енергію зі стічних вод.