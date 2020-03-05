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    В Україні вже 22 тисячі родин встановили домашні сонячні електростанції

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    Загальна потужність сонячних електростанцій, встановлених українськими домогосподарствами, складає понад 553 МВт - В Україні вже 22 тисячі родин встановили домашні сонячні електростанції
    Загальна потужність сонячних електростанцій, встановлених українськими домогосподарствами, складає понад 553 МВт

    Найбільша кількість сонячних панелей серед приватних домогосподарств у Дніпропетровській області – понад 2700

    В Україні майже 22 тисячі домогосподарств використовують «чисту» електроенергію, інвестувавши близько 450 млн євро у сонячні панелі. Про це повідомляє управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.

    Зазначається, що загальна потужність сонячних електростанцій, встановлених домогосподарствами, становить понад 553 МВт.

    Найбільша кількість сонячних панелей серед приватних домогосподарств у Дніпропетровській області – понад 2700. У Тернопільській області цей показник становить понад 2000, у Київській — майже 1800.

    У відомстві зауважують, що попит українських домогосподарств на сучасні «чисті» технології стрімко зростає щороку.

    «Майже 15 тис. родин перейшли на «чисту» електроенергію саме у 2019 році. Для порівняння, ще у 2014 році налічувалося лише близько 20 таких сімей», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що встановлення домашніх сонячних електростанцій позитивно впливає на розвиток малої енергогенерації в Україні, адже такі установки невеликої потужності розгалужені по всій території держави.

    Серед переваг, які отримують українські родини від встановлення сонячних панелей, Держенергоефективності називає такі:

    • Заощадження на рахунках за електроенергію;
    • Самостійне забезпечення власних потреб в енергії;
    • Підвищення енергоощадності;
    • Зростання мотивації використовувати енергоефективну побутову техніку.

    Нагадаємо, 27 лютого Мінекоенерго запропонувало інвесторам в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) більш суворий сценарій вирішення проблеми високої вартості «зеленого» тарифу.

    Для сонячних електростанцій, введених в експлуатацію після 2017 року, передбачається добровільна реструктуризація у вигляді зниження тарифу від 15% до 25% в залежності від потужності станції. При цьому пропонується продовження терміну виплат на п'ять років.

    У січні 2020-го «Укренерго» заявляло, що не може зробити виплати домогосподарствам за «зеленим» тарифом через проблеми в регуляторних правилах енергосистеми.

    У кінці 2019 року понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса та тодішнього міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

    У жовтні 2019-го президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження «зелених» тарифів, які, на його думку, є надто високими і неринковими. З компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв «спілкуватись».

    електроенергія технології Володимир Зеленський президент альтернативна енергетика Укренерго
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