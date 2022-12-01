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Як виглядає пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як виглядає пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
Рашисти залишають після себе руїни
фото: скріншот з відео

Електропідстанція забезпечувала надійне енергоживлення для 500 тис. споживачів

Голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький розмістив 30 листопада у Facebook відео, на якому показано високовольтну електропідстанцію відразу після будівництва 2020 року та після деокупації від російських військ 2022 року.

«У 2020 році ми побудували і ввели в роботу високовольтну підстанцію, аналогів у Європі якої немає. Вона була необхідна в системі для того, щоб забезпечувати надійне енергоживлення для приблизно 500 тис. споживачів, які потерпали від постійних перебоїв зі світлом через обстріли із 2014 року. Нещодавно ЗСУ деокупували територію підстанції, яку ми втратили під час повномасштабного вторгнення цього року», – написав він.

Голова «Укренерго» зазначив, що таких зруйнованих окупантами об'єктів в Україні – десятки.

«У такому стані ми знаходимо наші високовольтні підстанції після деокупації. Саме так виглядає «русский мир» очима енергетиків. Ми все відбудуємо. І цю підстанцію, і багато інших об’єктів. Ми будемо відновлювати нашу енергосистему незалежно від планів терористів», – заявив Кудрицький.

Кудрицький не уточнив, у якому регіоні України розміщено об'єкт, але на відео згадують Луганську область.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що  без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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Теги: Укренерго електроенергія окупанти Луганщина

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