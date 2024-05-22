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Інвестиції в енергетику стимулюватиме страхування від воєнних ризиків та вирішення боргової кризи – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Інвестиції в енергетику стимулюватиме страхування від воєнних ризиків та вирішення боргової кризи – експерт
«Інвестори дуже уважно дивляться на існуючі проблеми і необхідно забезпечити, як мінімум, страхування від воєнних ризиків, якщо ми кажемо про якісь інвестиції»
фото: Depositphotos

Експерт підкреслив, що сподівається на дуже швидкі та ефективні дії держави в напрямку підтримки інвесторів

Україна має забезпечити інвесторам, які можуть вкладати кошти в нову відновлювану і розподілену енергетику кошти, можливість отримати страхування від воєнних ризиків, а також сприяти подоланню боргових проблем на ринку електроенергії. Про це в ході дискусії в рамках Energy Club заявив Борис Костюковський, експерт CIGRE. 

«Інвестори дуже уважно дивляться на існуючі проблеми і необхідно забезпечити, як мінімум, страхування від воєнних ризиків, якщо ми кажемо про якісь інвестиції. Крім того, фінансові проблеми ринку електроенергії добре всім відомі і пірнати в цей ринок, з якимось інвестиціями також складно», − сказав Костюковський.

За його словами, необхідно також розуміти, що є певна втрата довіри інвесторів до зобов'язань держави, які вона бере на себе, а потім не виконує.

«Це стосується зеленого тарифу і балансуючого ринку та деяких інших питань», − уточнив експерт.

«Що робити в кероткостровій перспективі? Зрозуміло, що без гарантій прибутковості та повернення інвестицій жоден проєкт не буде реалізовуватися», − додав Костюковський.

Він зазначив, що в мирні часи в Україні реалізовувались лише ті проєкти енергетики, де держава давала гарантії підтримки, і відповідно така практика має поширюватись на поточні умови з урахуванням військових ризиків.

Водночас Костюковський підкреслив, що сподівається на дуже швидкі та ефективні дії держави в напрямку підтримки інвесторів та вирішення існуючих проблем в енергетиці, щоб нові проєкти продовжували реалізовуватись навіть в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП «Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.

Окрім того, на думку інвесторів, проблемним моментом є і те, що з березня цього року Енергоатом почав знову накопичувати борги за ПСО з компенсації пільгового тарифу на електроенергію для населення, недоплативши Гарпоку 5,1 млрд грн. В квітні борги збільшилися ще на 11,2 млрд грн.

Теги: інвестиції Енергоатом Укренерго електроенергія

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