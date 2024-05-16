«Укренерго» анонсувало графіки погодинних відключень на завтра
Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону
Графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні завтра, 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».
Як зазначила пресслужба, диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Зокрема, отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
За словами пресслужби «Укренерго», причиною обмежень стало збільшення споживання електроенергії під час похолодання.
«Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами», – йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях з 16:00 діятимуть стабілізаційні відключення. Вони застосовуватимуться згідно з лімітами споживання електроенергії, що доведені НЕК «Укренерго».
Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.
Як повідомлялося, сьогодні ввечері в Україні знову плануються відключення. Однак українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі.
До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.
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