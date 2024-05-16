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«Укренерго» анонсувало графіки погодинних відключень на завтра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» анонсувало графіки погодинних відключень на завтра
Причиною обмежень стало збільшення споживання електроенергії під час похолодання
фото з відкритих джерел

Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону

Графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні завтра, 17 травня, з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначила пресслужба, диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Зокрема, отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

За словами пресслужби «Укренерго», причиною обмежень стало збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

«Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть 17 травня по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00
Графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть 17 травня по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00
фото: Facebook/«Укренерго»

Нагадаємо, у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях з 16:00 діятимуть стабілізаційні відключення. Вони застосовуватимуться згідно з лімітами споживання електроенергії, що доведені НЕК «Укренерго».

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, сьогодні ввечері в Україні знову плануються відключення. Однак українці можуть зменшити дефіцит в енергосистемі.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.

Читайте також: Відключення світла. Це лишень репетиція
Теги: відключення Укренерго енергетика електроенергія

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