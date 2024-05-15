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Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Cитуація в енергосистемі складна і тому треба якнайшвидше знайти всі можливі ресурси, щоб до зими повернути в роботу якомога більше генеруючих потужностей
фото: Depositphotos

Експер: тривають дискусії щодо перегляду тарифу на електроенергію, але фінального рішення поки немає

Внаслідок руйнувань в енергосистемі, що були спричинені масованими ракетними атаками, зараз йдуть дискусії щодо підвищення тарифу на електроенергію для населення до 4,8 грн/кВт-год. Про це в своєму Telegram-каналі написав віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець. 

Зокрема він розповів, що за результатами опитування, яке проводила група «Рейтинг», 55% респондентів із розумінням відносяться до того, що для відновлення енергосистеми після обстрілів треба підвищити тариф на світло. Водночас 70% опитаних підтвердили, що минулого року саме збільшення тарифу дозволило підготувати енергосистему до проходження зими.

«Попри радянську спадщину та політичні спекуляції на цій чутливій темі люди розуміють, що енергосистема суттєво пошкоджена і потрібні кошти на її відновлення. Це опитування демонструє, що більшість українців адекватно оцінює ситуацію в енергетиці», – наголосив Трохимець.

Експерт додав, що тривають дискусії щодо перегляду тарифу на електроенергію, але фінального рішення поки немає, тому точний розмір нового тарифу невідомий.

«Але вже йдуть розмови про підвищення ціни електроенергії в діапазоні від 3,5 грн за кВт-г до рівня 4,8 грн, враховуючи суттєві пошкодження енергосистеми, які ніхто не знає чи являються фінальними», – підкреслив Трохимець.

Він наголосив, що ситуація в енергосистемі складна і тому треба якнайшвидше знайти всі можливі ресурси, щоб до зими повернути в роботу якомога більше генеруючих потужностей.

«Міжнародна допомога, внутрішні резерви енергетичних компаній мають бути точно задіяні, але і без підвищення тарифу для населення не обійдеться. Ніхто не каже про підвищення тарифу до ринкового – але наближатись до покриття собівартості енергії, яку виробляють державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» ми точно маємо. Тому впевнений, що Уряд із рішенням щодо тарифу точно не забариться», – підсумував Трохимець.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

Теги: Національний банк електроенергія Енергоатом Укренерго Укргідроенерго підвищення цін

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