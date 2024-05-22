Через аварію частину Оболоні в Києві знеструмлено

У Києві з 7:00 до 18:00 не буде застосовано графіки погодинних відключень світла

Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії

У Києві через аварію на електромережах низка вулиць залишилася без світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Локальна аварія сталася в Оболонському районі столиці. Так, без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай.

Як повідомила пресслужба ДТЕК, фахівці вже працюють над ліквідацією аварії. Світло планують до 10:00.

Зокрема, сьогодні, 22 травня, у Києві з 7:00 до 18:00 не будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

Нагадаємо, диспетчерський центр «Укренерго» вчора з 11:00 до 17:00 скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

Раніше повідомлялося, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.