Іспанці створили морську телескопічну вітротурбину нова енергія



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Застосування телескопічної конструкції дозволяє на 30% скоротити витрати на встановлення вітротурбини

Іспанська компанія Esteyco розробила технологію виробництва морських вітряних турбін, які при монтажі розтягуються на робочу висоту як звичайна телескопічна труба. Про це повідомляє видання EuroNews.

Завдяки телескопічній технології збирати конструкцію можна на суші, а потім транспортувати в море за допомогою звичайних буксирів.

На місці вежа вітрогенератора розсувається, значно спрощуючи монтажні роботи. Також застосування телескопічної конструкції дозволяє на 30% скоротити витрати на встановлення вітротурбини.

Перша споруда потужністю 5 МВт вже встановлена біля острову Гран-Канарія та забезпечує електрикою 5 тис. місцевих будинків. Вона має телескопічну вишку, яка кріпиться до плавучої платформи. Платформа чіпляється до морського дна якорями.

Нова технологія може використовуватись для встановлення в морі вітрогенераторів з максимальною потужністю в 12 МВт.

«У нас є кілька варіантів. Ми можемо створити демонстраційний майданчик на Канарських островах, встановити тут від трьох до п’яти морських вітрогенераторів, зібраних за нашою технологією. А можемо зробити ставку на більшу площадку і розмістити там уже 50-70 вітряків. Зауважу, що ринок автономних технологій розвивається дуже повільно, ми будемо діяти поетапно. Наша технологія, безумовно, буде затребувана десь до 2024 р», – зазначив менеджер проекту Хав’єр Ньєто.

Раніше повідомлялося, що в США презентували офшорну вітряну турбіну.