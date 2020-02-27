Економіст, який передбачив кризу 2008 року, розвіяв ілюзії щодо коронавірусу



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Американський економіст Нуріель Рубіні передбачив глобальну економічну кризу 2008 року

На думку експерта, віра в те, що економіка швидко відновиться після перемоги над епідемією абсурдна

Американський економіст Нуріель Рубіні, який передбачив глобальну економічну кризу 2008 року, заявив, що на фінансовому ринку поширені ілюзії, пов'язані з коронавірусом.

Про це повідомляє Financial Times.

На думку Рубіні, віра в те, що економіка швидко відновиться після перемоги над епідемією абсурдна.

За словами економіста, захворювання пошириться на безліч країн, і ідея про те, що його пік припаде на кінець першого кварталу 2020 року, виглядає ненадійною.

Також він сумнівається в тому, що світова економіка після перемоги над вірусом почне різко зростати.

«Очікування того, що політики швидко прийдуть на допомогу, також помилкове. Фіскальні органи будуть реагувати дуже повільно або не реагуватимуть взагалі, якщо взяти до уваги політичні та інші обмеження», - констатував Рубіні.

Як відомо, від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в 26-річної українки в Італії діагностували коронавірус.

Як відомо, 26 лютого у Німеччині оголосили початок епідемії коронавірусу.

У середу, 26 лютого, коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії. Цього ж дня коронавірус діагностували у норвежця.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.