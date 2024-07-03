Китай стимулює бізнес швидше переходити на відновлювальну енергетику

Ринок квот у Китаї почав торгувати в липні 2021 року

Китай опублікував нові правила для національного вуглецевого ринку

Китайські компанії більше не зможуть запозичувати квоти з майбутніх років і матимуть суворіші обмеження на перенесення невикористаних квот з викидів вуглецевого газу із попередніх років. Про це повідомляє Екополітика з посиланням на Bloomberg.

Ці кроки спрямовані на те, щоб залишити ринок з «невеликим дефіцитом» квот, йдеться в заяві міністерства.

Ринок квот у Китаї почав торгувати в липні 2021 року. У перші роки його функціонування велика кількість безкоштовних квот утримувала ціни на низькому рівні, тому китайські енергетичні компанії мало небагато стимулів для скорочення викидів. Тому китайський ринок квот зіткнувся із критикою через його обмежений вплив на викиди в найбільшому забруднювачі навколишнього середовища у світі.

Причиною такої політики була та обставина, що на тлі посилення геополітичної напруженості Китай віддав пріоритет енергетичній безпеці над довгостроковими кліматичними цілями.

Отже, зараз можна констатувати зміни у підході країни до цього питання.

Проєкт правил, опублікований 2 липня, скасував один із найбільш жорстких заходів у попередній версії – зворотне скорочення дозволів на викиди, виданих на 2023 рік. Міністерство також встановило нові цілі щодо викидів на 2023 і 2024 роки для більш ніж 2200 енергокомпаній, охоплених обов'язковим ринком. Учасники ринку повинні будуть звітувати про дотримання вимог раз на рік, а не раз на два роки.

Також в окремому документі Міністерство екології та захисту довкілля Китаю зазначило, що правила не обмежуватимуть виробництво електроенергії, створюватимуть вищі торгові прибутки для найбільш ефективних станцій і продовжуватимуть звільняти від сплати за викиди газові електростанції.

У відомстві додали, що компенсуватимуть пікові потужності за перебування в режимі очікування, а також виключать непрямі викиди від придбаної електроенергії, щоб уникнути складнощів із обліком.

Ціни на квоти в Китаї зростали з лютого на очікуваннях посилення політики і введення більш раннього, ніж очікувалося, крайнього терміну виконання вимог.

Нагадаємо, компанія Synhelion, заснована Швейцарською вищою технічною школою Цюріха, заявила про відкриття першого у світі промислового заводу із виробництва синтетичного палива з використанням сонячного тепла. Завод під назвою «DAWN» розташований у Німеччині приблизно за 50 км на захід від Кельна.