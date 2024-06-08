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Гарпок готовий провести зелені аукціони для залучення інвесторів в зелену енергетику

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
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Гарпок готовий провести зелені аукціони для залучення інвесторів в зелену енергетику

Державне підприємство «Гарантований покупець» намагається скоротити заборгованість перед виробниками зеленої енергії

Державне підприємство «Гарантований покупець» готове провести зелені аукціони для залучення інвестицій в нові потужності відновлюваної енергетики після того, як рішення про старт та умови аукціонів будуть затверджені на рівні держави. Про це заявив заступник директора з економіки держпідприємства Станіслав Сова.

«Ми в очікуванні аукціонів. Якщо буде таке прийняте рішення, то Гарантований покупець готовий забезпечити їхнє проведення і виконати свою функцію», – сказав Сова.

За його словами, це один з варіантів стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, який має замінити систему підтримки за «зеленим тарифом».

Також він розповів, що підприємство намагається скоротити заборгованість перед виробниками зеленої енергії і з початку року погасив 15 млрд грн. При цьому, зростання заборгованості поточного року склало 6,2 млрд грн.

Сова зазначив, що до головних причин існування заборгованості належить затримка з оплатою за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ з боку НЕК «Укренерго».

За його словами, це наслідок недофінансування тарифу на передачу, а також не вчасне підписання актів з «Укренерго» по ряду причин. Він уточнив, що борг Укренерго перед Гарпоком за послугу за 2022-2023 роки складає 10,4 млрд грн. Вирішити проблему, за словами заступника директора, може покращення платіжної дисципліни з боку «Укренерго», вчасне врегулювання питань із підписання актів, а також динамічний перегляд тарифу на передачу, щоб в ньому своєчасно враховувати чинники, що виникають на ринку електроенергії.

«Ми пропонували коригувати тариф щоквартально, а не за підсумками року і після перевірки діяльності з боку НКРЕКП», – сказав Сова. Він підкреслив, що головна мета підприємства – це вирішити проблему боргів перед виробниками з ВДЕ, а також забезпечити повноту поточних розрахунків за вироблену ними зелену енергію.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти. На думку УВЕА в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 гВт ВЕС щороку.

Теги: НКРЕКП держава Укренерго альтернативна енергетика енергетика

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