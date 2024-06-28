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У Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива
У Німеччині запрацювала перша в світі промислова сонячна установка
фото із відкритих джерел

Німецька компанія Synhelion  має на меті продемонструвати потенціал виробництва сонячного палива для зменшення залежності від викопних речовин

Компанія Synhelion, заснована Швейцарською вищою технічною школою Цюріха, заявила про відкриття першого у світі промислового заводу із виробництва синтетичного палива з використанням сонячного тепла. Завод під назвою «DAWN» розташований у Німеччині приблизно за 50 км на захід від Кельна. Про це пишеInteresting Engineering.

«Урочисте відкриття DAWN знаменує початок ери сонячного палива – поворотний момент для сталого транспорту. Наша засновницька мрія про виробництво відновлюваного палива з сонячної енергії стає реальністю», – заявив генеральний директор і співзасновник Synhelion Філіп Фурлер.

Завод повинен показати можливість усунення залежності від копалин у транспорті і особливо в авіації за допомогою нової технології. Інженери планують продемонструвати готовність виробництва до великомасштабного впровадження.

DAWN є вежею висотою 20 метрів, оточеною полем із дзеркал для концентрації сонячних променів. Усередині вежі розташований сонячний приймач із внутрішньою чорною поверхнею. Вона поглинає тепло, яке використовують у термохімічному реакторі для виробництва вуглекислого газу та води синтетичного рідкого палива або синтез-газу.

У вежі також встановлена ​​економічна система зберігання теплової енергії, яка допомагає виробляти паливо у темний час доби. У пресрелізі компанія заявляє, що DAWN вперше демонструє у промислових масштабах весь технологічний ланцюжок від концентрованого сонячного світла до синтетичного рідкого палива.

Видобуток на DAWN планується розпочати у другій половині 2024 року, і компанія заявляє, що спочатку він вироблятиме кілька тисяч літрів палива на рік. Отриманий синтез-газ відправлять на нафтопереробні заводи для виробництва сертифікованого палива, готового до використання: сонячного гасу (керосину), бензину та дизельного палива.

«Завод у перспективі вироблятиме близько 1000 тонн палива на рік. Заплановані майбутні заводи значно перевищуватимуть розміри перших двох заводів і, отже, пропонуватимуть набагато вищу виробничу потужність», – кажуть у компанії.

До слова, сонце до 2040 року стане основним джерелом енергії людства. Аналітики дослідили темпи розвитку сонячної енергетики та дійшли висновку, що вона займе провідне місце серед інших видів енергетики у забезпеченні населення планети енергією вже у найближчі десятиліття.

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Теги: Німеччина завод технології Сонце

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