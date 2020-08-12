Компанія Hyperion презентувала воднево-електричний суперкар нова енергія



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Воднево-електричний суперкар Hyperion XP-1

Робота над супер-автомобілем тривала дев'ять років

Компанія Hyperion Motors з американського міста Оріндж, штат Каліфорнія, представила сьогодні свій воднево-електричний суперкар (вищий клас спортивних автомобілів) XP-1, робота над яким почалася ще з моменту заснування фірми в 2011 році, - повідомляє H2 View.

В XP-1 використовується воднево-електрична силова установка, розроблена провідними світовими компаніями в галузі авіаційної і космічної промисловості. До її складу входять два електромотора і модуль паливних елементів. Водень зберігається в балонах з вуглеволокна.

Автомобіль здатний подолати на одній заправці 1635 кілометрів - даний показник в два рази вище, ніж у суперкара Tesla. Максимальна швидкість XP-1 - 355 км/год, до швидкості 100 км/год він розганяється за 2,2 секунди.

Незалежна підвіска автомобіля виконана з легкого алюмінієвого сплаву, гальма - з углеродокерамікі, педалі і коробка передач - з титану, колеса - з композитних матеріалів. В обробці салону застосований вуглепластик, титан і натуральна шкіра. В рухливі «крила», які оперізують кузов, вбудовані сонячні панелі, які можуть змінювати стан, слідуючи за траєкторією сонця.

«Ми адаптували космічні технології до використання на звичайних дорогах, - заявив в ході презентації XP-1 засновник і генеральний директор Hyperion Анджело Кафантаріс. - Ми дуже раді представити наш автомобіль світу, щоб розповісти людям про переваги водневих енергетичних систем. Це тільки початок того, чого можна досягти за допомогою водню в якості накопичувача енергії. Потенціал цього палива безмежний, і він зробить революцію в енергетичному секторі».

Спочатку передбачається випустити 300 суперкарів XP-1, продажі почнуться на початку 2022 року, інформації про ціну поки немає.

Hyperion Motors - одне з трьох підрозділів компанії Hyperion Inc. Два інших підрозділи, Hyperion Energy і Hyperion Aerospace, зайняті в енергетичній (технології генерації водню та силові установки на паливних елементах) і аерокосмічній галузях відповідно.