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Дитяча лікарня у Києві стане енергонезалежною завдяки німецьким благодійникам

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Дитяча лікарня у Києві стане енергонезалежною завдяки німецьким благодійникам
Дитяча лікарня у Києві стане енергонезалежною
фото: Дніпровська РДА

Після встановлення сонячних панелей дитяча лікарня зможе працювати від сонячної енергії

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 отримала від німецьких меценатів сонячні панелі для генерації енергії. Про це повідомляє Дніпровська РДА.

Сонячні батареї забезпечать роботу медичного закладу під час знеструмлень, які стаються після атак російських ракет і дронів на енергетичну інфраструктуру України.

Після встановлення сонячних панелей дитяча лікарня зможе працювати від сонячної енергії. Це і освітлення, і обладнання, яке працює у відділеннях закладу, зокрема, педіатричне відділення, травматологічний пункт, операційний блок та ін., а також в палатах. Усе це живитиметься від альтернативної енергії під час відключень за допомогою сонячних панелей, кожна з яких має потужність 435 Вт.

Як зазначається обладнання надали компанії Reinhart Richter, Richter Beratung. Ці самі благодійники торік передали Дніпровському району  мобільний пункт незламності на базі сучасного двосекційного автобусу «Мерседес», який оперативно реагує на виникнення непередбачуваних ситуацій та прибуває в будь-яке місце в районі, де виникли труднощі. Він розрахований на понад 100 людей, забезпечений автономним електроживленням (потужні гелієві акумулятори), опаленням з термічним захистом вікон, супутниковим інтернетом («Starlink»).

Нагадаємо, що у чотирьох медичних закладах Одеси на даху встановили сонячні панелі, що забезпечують роботу лікарень. Це дозволить покрити потреби в дефіциті електроенергії під час блекаутів, а також – зекономити установам кошти. 

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Теги: Київ лікарня альтернативна енергетика

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