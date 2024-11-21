Інвестиції в зелену енергетику виростуть після вирішення боргової кризи – інвестори

Борги Гарпоку за зелену енергетику відлякують іноземних інвесторів – Верещинська

Міжнародні інвестори не зацікавлені вкладати великі кошти в будівництво станцій зеленої енергетики в Україні та брати участь в «зелених» аукціонах, допоки держава не вирішить проблему багатомільярдних заборгованостей ДП «Гарантований покупець» за зелену енергію. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.

«Ми про це говоримо майже 2 роки. У нас не вирішене питання офтейку. Тобто інвестор, який побудує нову генерацію, не має кому її гарантовано продати», – сказала Верещинська.

За її словами, зараз «Гарантований покупець» може бути таким офтейкером, однак інвестори не погоджуються на таку співпрацю через багатомільярдні борги і тому не беруть участь в «зелених» аукціонах.

«Багато хто має велику проблему мати контрагентом державну компанію, яка їм боргувала по зеленому тарифу всі ці попередні роки. Це буде основною перепоною для багатьох інвесторів на цьому аукціоні і на майбутніх аукціонах», – підкреслила Верещинська.

Вона зазначила, що в Україні за замовчуванням вартість нових проєктів енергетики дорожча, ніж в інших країнах, тому Україні треба докладати зусиль, щоб зацікавити міжнародні фінансові організації чи банки фінансувати проєкти ВДЕ в Україні.

Нагадаємо, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел («зелений» тариф) перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень. Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.