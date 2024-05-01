Країни Великої сімки планують відмовитися від вугілля у найближче десятиліття

Німеччина вже законодавчо закріпила закриття вугільних електростанцій до 2038 року

Велика сімка планує підписати угоду про припинення використання вугілля для виробництва електроенергії до 2035 року. Про це повідомляє Екополітика з посиланням на Reuters.

Зазначається, що країни G7 повинні закрити свої вугільні електростанції у першій половині 2030-х років. Проте, їм надається можливість обрати конкретну дату, яка відповідає обмеженню підвищення глобальної температури на 1,5°C.

Це дає змогу для маневрів Берліну та Токіо, чиї вугільні електростанції виробляють більше однієї чверті загальної електроенергії. Повідомляється, що Німеччина вже законодавчо закріпила закриття вугільних електростанцій до 2038 року, тоді як Японія ще не визначилась.

Міністр Великої Британії з питань енергетичної безпеки та стратегії нульових викидів Net Zero Ендрю Боуї підтвердив цю новину в інтерв'ю Class CNBC.

«Ми відмовимося від вугілля в першій половині 2030 року», – заявив міністр.

Угода про відмову від вугілля стане великим кроком у напрямку, визначеному минулорічним кліматичним самітом Організації Об’єднаних Націй COP28 щодо поступової відмови від викопного палива, серед яких вугілля є найбільшим забруднювачем.