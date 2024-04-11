У Німеччині введено в експлуатацію найбільшу в Європі сонячну електростанцію

Об'єкт на південь від Лейпцига на сході Німеччини перевершив найбільшу в Європі станцію Франциско Пісарро компанії Iberdrola, завершену в 2022 році.

Новий сонячний парк на озері Хайнер складається з десяти секцій та 1,1 мільйона модулів

На сході Німеччини поблизу Лейпцига урочисто відкрили сонячний парк потужністю 605 МВт. Це найбільший об’єкт такого роду в Європі, він збирається збільшити потужність ще на 45 МВт, повідомляє Balkan green energy news.

Новий сонячний парк на озері Хайнер складається з десяти секцій та 1,1 мільйона модулів. Перша частина була введена в експлуатацію у грудні.

Майданчик займає понад 500 гектарів на території колишньої вугільної шахти Віцніц та 150 гектарів прилеглих земель. Вона охоплює території Нойкерітша, Бьолена та Рьоти.

Інвестори заявили, що вони тестують агросонячне виробництво на більш ніж п'яти гектарах. Цей термін, також відомий як агрівольтаїка, означає сільськогосподарську діяльність та сонячну енергетику в одному місці.

У вересні Shell Energy Europe підписала 15-річну угоду про купівлю-продаж електроенергії (PPA) на 600 МВт у Віцніці. Окремо вона уклала угоду з компанією Microsoft на постачання їй 323 МВт.

З метою пом'якшення екологічного та соціального впливу, інвестори побудували дороги з велосипедними та пішохідними доріжками загальною протяжністю 13 кілометрів, з живоплотами вздовж парканів, а також лісові насадження на 13 гектарах.