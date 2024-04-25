Україна може отримати доходи від заморожених російських активів за варіантом США

Використання відсотків від заморожених активів РФ стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою

Пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7. Про це Reuters розповіли два посадовці G7.

Використання відсотків, отриманих від заморожених активів РФ, які становитимуть близько $5 млрд на рік, стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Як зазначив один з чиновників, члени G7 все ще сперечаються про певні «стримувальні фактори», які можуть зменшити ці очікувані прибутки до $2,5-3 млрд, вказуючи на 25% ставку податку в Бельгії, «комісію за зручність», що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення лідерам країн групи на саміті в червні.

«Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Всі визнають, що нам потрібно робити більше», – сказав чиновник.

Інший представник G7 підтримав цю думку, підкресливши необхідність забезпечення довгострокового потоку фінансування для України.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що схвалення Конгресом близько $61 млрд довгоочікуваної американської допомоги Києву та окремий пакет на $50 млрд євро від ЄС підтримають Україну, але вона все ще зіштовхується з дефіцитом фінансування у 2025 та 2026 роках.

Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані міжнародним правом і повинні залишатися на столі переговорів, але США прагнуть досягти консенсусу навколо ідеї, яка могла б допомогти Україні вже зараз. Пропозиція щодо процентних доходів може стати реальним підґрунтям для досягнення угоди в червні.

«Це дуже розумний підхід, який має обмежені юридичні ризики», – сказав чиновник, зазначивши, що країни G7 зобов'язалися зберігати замороженими російські активи доти, доки Москва не виведе свої війська з України і не заплатить за шкоду, заподіяну вторгненням.

Нагадаємо, великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України. Сполучені Штати можуть відмовитися від конфіскації, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу.

Як повідомлялося, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

До слова, Велика Британія не зможе конфіскувати заморожені активи Росії, оскільки у світі не існує прецеденту конфіскації активів. Про це заявив Politico британський юрист і експерт із санкцій Френсіс Бонд. За його словами, навіть для конфіскації прибутку від російських активів можуть знадобитися роки чи десятиліття.