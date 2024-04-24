Байден оголосив про надання мільярдів доларів грантів на сонячну енергетику

Сонячна енергія набирає обертів як ключове джерело відновлюваної енергії, яке може зменшити залежність країни від викопного палива

Байден: Гранти на сонячну енергію на даху можуть заощадити домогосподарствам США понад 300 мільйонів євро на рік

Байден оголосив про надання грантів у розмірі 6,6 мільярда євро, які можуть бути використані для інвестицій, таких як сонячна батарея на даху та громадські сонячні сади, пише euronews.

Президент Джо Байден відзначив День Землі, оголосивши про виділення федеральних грантів на житлові сонячні проекти, які обслуговують понад 900 тис. домогосподарств у громадах із низьким і середнім рівнем доходу.

Він також розкритикував республіканців, які хочуть зруйнувати його політику щодо боротьби зі зміною клімату.

Домагаючись переобрання в листопаді, Байден сказав: «Незважаючи на величезну руйнацію в червоних і синіх штатах, все ще є ті, хто заперечує, що клімат перебуває в кризі».

Він спеціально націлився на прихильників руху колишнього президента Дональда Трампа «Зробимо Америку знову великою».

«Мої друзі-республіканці MAGA, здається, не думають, що це криза», – сказав Байден у понеділок під час візиту до парку Принца Вільяма у Вірджинії, приблизно за 48 кілометрів на південний захід від Вашингтона.

«Вони фактично хочуть скасувати Закон про зниження інфляції, який забезпечує фінансування переважної більшості цих проектів, і скасувати захист чистого повітря та чистої води».

Байден обіцяє навчання зелених робочих місць

Минулого року Байден створив Американський кліматичний корпус за зразком Нового курсу Рузвельта.

«Вам будуть платити за боротьбу зі зміною клімату», – сказав він у понеділок.

Байден зробив оголошення в тінистому місці в лісопарку принца Вільяма, який був заснований у 1936 році як літній табір для незаможної молоді з Вашингтона. Це було частиною Цивільного консерваційного корпусу президента Франкліна Д. Рузвельта, щоб допомогти створити робочі місця під час Великої депресії.

Гранти на сонячну енергетику присуджує Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA), яке оголосило 60 одержувачів. Очікується, що проекти скоротять викиди на 30 мільйонів тонн вуглекислого газу та заощадять домогосподарствам 350 мільйонів доларів на рік (328 мільйонів євро).

Заяви Байдена зроблені, коли він працює над тим, щоб активізувати молодих виборців для своєї кампанії з переобрання. Молодь була ключовою частиною широкої, але потенційно крихкої коаліції, яка допомогла йому перемогти тодішнього президента Трампа в 2020 році.

Кампанія Байдена сподівається, що його боротьба з кліматом зможе активізувати молодих виборців напередодні листопада. Високопоставлені посадовці адміністрації сказали, що молоді американці активно інвестують у програму Байдена щодо клімату та хочуть допомогти її впровадити, і що Кліматичний корпус є способом зробити це.