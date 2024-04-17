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Зустріч в рамках G7: Блінкен порушить питання підтримки Китаєм агресії Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зустріч в рамках G7: Блінкен порушить питання підтримки Китаєм агресії Росії
Державний секретар США Ентоні Блінкен підійме питання Китаю та РФ на зустрічі G7
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен протягом найближчих тижнів має приїхати у Китай з візитом

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з колегами з G7 в Італії цього тижня. Він порушить питання щодо допомоги Китаєм Росії розбудовувати свою військово-промислову базу для ведення війни проти України. Про це повідомляє Reuters.

«За останні місяці ми бачили, що з Китаю до Росії переміщувалися матеріали, які Росія використовувала для відновлення своєї промислової бази та виробництва зброї, що з’являється на полі бою в Україні. І ми неймовірно стурбовані цим», – заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер на брифінгу для преси.

Ентоні Блінкен протягом найближчих тижнів має відвідати Китай, де, за словами Кірбі, держсекретар порушить питання підтримки Пекіном російської ВПК.

Також проблема має бути обговорена на зустрічі в рамках G7 в Італії цього тижня.

«Не забігаючи надто вперед перед цими зустрічами, ви, звичайно, можете очікувати, що він має порушити це питання», – зазначив Міллер.

Нагадаємо, що Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва, своєю чергою, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для використання у війні проти України.

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Теги: Україна війна росія Китай США Велика сімка Ентоні Блінкен

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