Нідерландці допоможуть Лівану автоматизувати продаж відновлюваної енергії нова енергія



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Програмне забезпечення RESpring автоматично генеруватиме необхідну документацію на кожен КВт-год

Проєкт буде реалізовано за підтримки Програми розвитку ООН

Технологічний стартап з Нідерландів допоможе Лівану автоматизувати роботу з даними та документацією угод купівлі-продажу відновлюваної енергії. Програмне рішення RESpring впровадить компанія FlexiDAO за підтримки Програми розвитку ООН.

«У Лівані існує серйозна проблема з доступністю «зелених» сертифікатів на продаж електроенергії, достовірністю інформації, що міститься у них, і ліквідністю ринку. Важливим кроком до її вирішення стане забезпечення максимального рівня прозорості та надійності даних про виробництво електроенергії та ціноутворення», - зазначила співзасновник Flexidao Джоан Коллелл.

Програмне забезпечення під назвою RESpring, розроблене FlexiDAO, дозволяє спростити процес складання сертифікатів у точці вироблення електроенергії, автоматично генеруючи необхідну документацію на кожен КВт-год. Таким чином кожна вироблена одиниця електроенергії «маркується» і отримує унікальний ідентифікатор, що дозволяє відстежувати її подальший шлях у рамках угод між учасниками ринку. Крім того, це виключає проблему подвійного рахунку, який має місце, коли недобросовісні брокери продають одну і ту ж одиницю енергії відразу декільком покупцям. RESpring дозволяє уникнути послуг посередника, оскільки виробники енергії отримають можливість безпосередньо укладати угоди зі споживачами.

На початковому етапі проєкту FlexiDAO протестує своє програмне забезпечення на даних, що генеруються у процесі роботи чотирьох сонячних електростанцій країни.