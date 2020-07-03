Рада ухвалила за основу законопроект про «зелену» енергетику



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Нардепи підтримали законопроект про «зелену» енергетику

Законопроект закріплює меморандум, досягнутий між урядом та виробниками «зеленої» електроенергії

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проект закону №3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів України, передає УНН.

Так, метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні нагальних проблем «зеленої» генерації, зменшення фінансового навантаження на кінцеву ціну через високий рівень «зеленого» тарифу, досягнення балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії, запобігти дефіциту коштів на ринку електричної енергії, покращить платоспроможність ДП «Гарантований покупець», забезпечивши одночасно подальший розвиток відновлюваної енергетики.

Повідомляється, що цей законопроект закріплює меморандум, досягнутий між урядом та виробниками «зеленої» електроенергії, зокрема яким передбачено зниження «зелених» тарифів та відповідальність за небаланси.

Нагадаємо, 10 червня глава Кабміну Денис Шмигаль підписав з представниками інвесторів в «зелену» енергетику меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи.