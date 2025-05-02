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На чому можна заробити під час війни? Милованов дав пораду українцям

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На чому можна заробити під час війни? Милованов дав пораду українцям
Милованов пояснив, куди краще інвестувати
фото з відкритих джерел

Ексміністр каже, що для успіху в усіх сферах потрібна довгострокова і системна робота

Потрібно системно диверсифіковано відкладати частину своїх доходів. Про це заявив колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки заявив в інтерв'ю для Delo.ua, передає «Главком».

За його словами, велика кількість людей хочуть знайти якусь цікаву інвестицію, що приноситиме дохід, але в результаті тільки втрачають кошти.

«На мою думку, потрібно системно диверсифіковано відкладати частину своїх доходів. Це як зі спортом – багато людей хочуть набути спортивної форми за два тижні до весняного сезону. А насправді потрібно все своє життя щоранку по 30 хвилин займатись зарядкою», – пояснив Милованов.

Ексміністр каже, що це має бути довгострокова стратегічна системна робота і, за його словами, це працює не тільки в інвестиціях, а й у всіх галузях життя.

«Умовно кажучи, якщо ви протягом 20 років відкладатимете щомісяця третину зарплати і інвестуватимете ці кошти під 7-8% річних, то за цей період накопичите суму в розмірі двадцятирічної зарплатні», – додав Милованов.

Також він дав пораду українцям в які інструменти слід інвестувати, посилаючись на свій досвід. 

«Переважно я купую індекс S&P 500. Українці можуть робити це зокрема, через Interactive Brokers (американська транснаціональна біржова брокерська фірма – ред. «Главком»)», – зазначив він.

Та додає, що українські активи «не дуже» купує, оскільки ринки капіталу в Україні слабкі. Та продовжує: «Це велика біда. Це не дає економіці розвиватися, а в людей краде майбутнє. В той же час американці сильно «виїжджають» за рахунок того, що всі хочуть інвестувати в американський ринок».

Раніше президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов поділився своєю історією фінансового зростання – від скромного життя у зйомній квартирі-студії до статусу мільйонера.

Він зазначив, що роками жив скромно, спав на матраці на підлозі та не мав власного авто, проте системно заощаджував і інвестував частину доходу.

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Теги: інвестиції гроші бізнес фінанси Тимофій Милованов

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