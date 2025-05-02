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«Небезпечно для ринку». Гетманцев закликав податківців поцікавитися проблемами найбільшого виробника курятини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Небезпечно для ринку». Гетманцев закликав податківців поцікавитися проблемами найбільшого виробника курятини
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій та ритейлу зі штаб-квартирою в Києві
фото з відкритих джерел

Задекларований прибуток «курячого гіганта» МХП за минулий рік впав у 20 разів

Українські виробники курятини мають змогу активно розвиватися завдяки знятим квотам на європейському ринку. Однак є тривожні сигнали: після скасування податкових пільг на єдиний податок деякі підприємства втратили прибутки майже у 20 разів. Це серйозний ризик для галузі, тому Податкова мала б розібратися із цією ситуацією. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Це (інформація про падіння прибутку МХП, – «Главком») не конкретні претензії до виробника. Верховна Рада у 2022 році прийняла дуже важливу норму – скасувала пільгу з єдиного податку для курятини. Вона полягала в тому, що виробники курятини сплачували податок, так само як і виробники, наприклад, пшениці – залежно від площі, на якій здійснюється виробництво», – нагадав нардеп.

Гетманцев зауважує, що компактні фабрики з виробництва курятини до скасування пільги сплачували єдиного податку на 13,5 млн грн на рік на всю галузь. А вже у 2023 році, завдяки скасуванню пільг, сплатили вже мільярд гривень. 

«От тільки чомусь цей прибуток у 2024 році впав до 611,7 млн грн. А у того виробника, про якого ви згадуєте (МХП – «Главком»), – майже у 20 разів», – зазначив Гетманцев.

Нардеп додав, що для такого падіння мають бути підстави, а тому закликає Податкову розібратися із цим кейсом у порядку і спосіб, встановлені законом. На його думку, відомство також повинне звернутися до компанії МХП з ініціативою обговорити можливі шляхи допомоги та подолання різкого падіння прибутковості.

«Може, була допущена якась помилка у звітності, може, треба якимось чином підштовхнути розвиток цього прекрасного бізнесу. Бо інакше ми втратимо цього виробника – не міг же у нього прибуток за рік так кардинально впасти», – пояснив нардеп та зауважив, що це є великою небезпекою для ринку виробництва курятини.

Нагадаємо, що очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко розповів, як підвищення військового збору вплинуло на надходження до бюджету. За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Також Державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків за онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси та телеграм-канали. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк: «Увага податкової зосереджена на тих, хто щомісяця продає сотні однакових нових товарів – на мільйони гривень, не сплачуючи податки».

Раніше Податкова повідомила, які галузі сплачують найбільше податків до держбюджету. Найбільшу частку податків до бюджету з початку року сплатили підприємства гуртово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості.

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Теги: бізнес Данило Гетманцев Юрій Косюк

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