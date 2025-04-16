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Президент «Укрметалургпрому» назвав ключову проблему «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Президент «Укрметалургпрому» назвав ключову проблему «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» не зможе розвиватися, доки не вирішить системні проблеми зі збитками пасажирського сегмента – Каленков

Тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниці» формуються не на основі послуг, які отримує клієнт, а на основі загальної картини збитків, яка існує в компанії. Враховуючи, що у ці збитки закладається утримання надлишкової інфраструктури та неконтрольований пасажирський сегмент, будь-яке підвищення тарифів нічого не дасть – спершу мають бути вирішені системні проблеми компанії. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, коментуючи ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення.

«Укрзалізниця» має знайти в собі сили та провести консультації з бізнесом. Єдине, що ми хочемо, – щоб тарифи були економічно обґрунтовані, тому що зараз цього немає. Витрати на вантажні перевезення роздуті, а розподіл цих витрат відбувається несправедливо. Не робиться жодного обліку того, товар везеться повагонно чи маршрутом, цілий рік чи сезонно, чи використовуються станції перевантажувальні, сортувальні, чи використовуються додаткові депо тощо. Все це просто розмазується загальним шаром. І відповідно – тарифи для кожного конкретного випадку економічно не обґрунтовані», – наголосив експерт.

Він також зауважив, що на ситуацію з надлишковою інфраструктурою накладається внутрішнє субсидування пасажирських перевезень, яке генерує мільярдні збитки.

«Це все – величезні проблеми, і без вирішення цих проблем ми далі не можемо йти. Потрібно йти міжнародною практикою: справедливо визначити витрати, причому витрати на різні види транспортування, закласти нормальну норму прибутку, а не надприбутку, і лише тоді встановити тарифи. Ми всі виступаємо за це. Інакше будь-яке підвищення стане дуже поганим знаком для будь-якого потенційного інвестора», – резюмував експерт.

Як відомо, «Укрзалізниця» запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіталл Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес завод перевезення

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