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    У Німеччині розробляють виробництво водню за допомогою гідроенергетики

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    Гідроелектростанції зарядять своєю енергією виробництво водню - У Німеччині розробляють виробництво водню за допомогою гідроенергетики

    Гідроелектростанції зарядять своєю енергією виробництво водню

    Фото: h2-view.com

    Проект підтримується федеральним урядом країни

    Німецькі компанії MAN Energy Solutions і Andritz Hydro оголосили про підписання стратегічної рамкової угоди про спільну розробку міжнародних проектів з виробництва екологічно чистого водню за допомогою гідроенергетики, – повідомляє H2 View.

    Ця співпраця буде реалізована в рамках глобальної ініціативи Федерального уряду Німеччини H2 Global – це ринкова платформа фінансування, яка спрямована на ефективне просування на ринок екологічно чистої продукції, створеної з використанням зеленого водню.

    «Гідроенергетика – одна з небагатьох повністю кліматично нейтральних форм енергії, здатних забезпечувати потужність базового навантаження. Додаючи можливість виробництва водню на гідроелектростанції, ми робимо наступний крок і генеруємо там енергію до експорту та зберіганню без обмежень», – сказав генеральний директор Andritz Hydro Франк Метте.

    «Економіка майбутнього повинна бути кліматично нейтральною, і для цього їй потрібні величезна кількість зеленого водню. Разом з Andritz Hydro ми хочемо зробити цей ресурс доступним. Гідроелектростанції ідеально підходять для виробництва водню повністю кліматично нейтральним, надійним і економічним способом», – сказав в свою чергу генеральний директор MAN Energy Solutions Уве Лаубер.

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    Теги: економіка Німеччина фінансування водень
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    У Німеччині розробляють виробництво водню за допомогою гідроенергетики