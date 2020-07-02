Фінансовий комітет підтримав відставку Смолія



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Засідання Фінансового комітету щодо відставки Якова Смолія, 2 липня 2020 року Фото Ярослава Железняка

16 представників комітету підтримали постанову про звільнення

Комітет з питань фінансів Верховної Ради підтримав постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Про це повідомив секретар фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

16 представників комітету підтримали постанову про звільнення.

«Представники фракції «Голос» не голосували за це рішення. Ми так і не почули, хто саме чинив системний політичний тиск», — написав Железняк.

Він додав, що оскільки Смолія не було на засіданні комітету, то питання про тиск на нього підійматимуть у сесійній залі.

Далі постанову мають передати до розгляду на засіданні Верховної Ради.

Як вже відомо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

Крім того 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Разом з тим інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.