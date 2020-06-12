Уряд Британії планує видавати громадянам по $7,6 тис. за перехід на електромобілі нова енергія



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Захід має підтримати британських виробників електротранспорту

Уряд Великої Британії планує видавати автомобілістам по £6000 ($7,6 тис.) при заміні дизельного або бензинового транспорту на електричний.

Такий захід має підтримати британських виробників електротранспорту - зокрема, Jaguar і Mini - яких підкосив економічний спад, а заодно і простимулює всю економіку країни.

Зараз команда прем’єр-міністра Бориса Джонсона готує чорновий варіант пропозиції щодо стимулювання автоіндустрії. Всі деталі програми стимулювання відмови від ДВС мають бути готові до 6 липня.

Пропозиція уряду відповідає довгостроковим планам країни із встановлення повної заборони на продажі автомобілів з ДВС, запланованій на 2035. Якщо на той час ринок машин з ДВС залишиться значним, здійснити цю реформу буде непросто. Якщо ідея приживеться, вона може стати прикладом для наслідування іншим країнам.

Тим часом, на думку президента General Motors Марка Рейса, люди не почнуть масово купувати електромобілі, поки виробники не зроблять їх дешевше і не забезпечать велику дальність ходу.

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