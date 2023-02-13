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«Укренерго» оцінила стан енергосистеми України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Укренерго» оцінила стан енергосистеми України
Так виглядало нічне освітлення Києва до ворожих атак по критичній інфраструктурі України
фото з відкритих джерел

Кудрицький: «Якщо все йтиме, як зараз, то все буде змінюватися на краще»

Темпи відновлення енергосистеми України зараз швидші за її руйнування. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, аніж був останнім часом.

«Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме, як зараз, то все буде змінюватися на краще», – дав оптимістичний прогноз Кудрицький.

Нагадаємо, що, за повідомленням від ДТЕК, у понеділок, 13 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях не відключатимуть світло. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційними графіками. 

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, через обстріли залишається ще багато точок, які не відремонтовані повністю, зокрема Одеса, Київщина Харківщина та Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти понад добу атакували енергетичні об’єкти України. У ніч на 11 лютого відбулася 17-та атака ворожих дронів у південному та південно-східному регіонах. У деяких регіонах складна ситуація зі світлом

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