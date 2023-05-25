Цього року інвестиції в сонячну енергетику перевищать витрати на видобуток нафти – МЕА

Очікується, що витрати на чисту енергію цього року зростуть на 24%

Інвестиції в альтернативну енергетику сягнуть рекордних $1,7 трильйона

Новий звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) показав, що у 2023 році інвестиції у сонячну енергетику вперше перевищать витрати на видобуток нафти. Хоча це свідчить про масштаб і швидкість «зеленого» переходу, сукупні інвестиції у викопне паливо все ще занадто значні, щоб обмежити глобальне потепління на 1,5С, повідомляє Екополітика з посиланням на Bloomberg.

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«Чисті» технології витісняють викопне паливо», – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

За даними МЕА, у 2023 році в різноманітні технології «зеленої» енергії буде інвестовано рекордні понад $1,7 трильйона, тобто зростуть на 24%, а у викопне паливо – близько $1 трильйона (на 15%). За останнє десятиліття стався сплеск інвестицій у сонячну енергію, а витрати на видобуток нафти впали.

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Зазначається, що зростання витрат на «зелену» енергію зумовлене розвитком технологій, зокрема СЕС та електромобілів. Ці галузі є ключовими для зменшення залежності від нафти, вугілля та природного газу, які є основними причинами викидів вуглецю та драйверами зміни клімату.

В МЕА розповіли, що попри такі тенденції, рівень щорічних інвестицій потрібно буде подвоїти до 2030 року, щоб мати шанс обмежити глобальне потепління до 1,5C. Адже інвестиції у викопне паливо все одно досягнули найвищого рівня з часів до пандемії. У звіті підкреслили, що найбільшу небезпеку несе саме вугілля.

Так у 2023 році інвестиції у його постачання зростуть на 10% і досягнуть нового рекорду. Переважна більшість зростання припаде на Китай, де дефіцит електроенергії змусив уряд будувати нові вугільні електростанції.