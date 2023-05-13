«Нафтогаз» відмовився від будівництва у Львові першої ТЕЦ на біопаливі

Щонайменше девʼять таких проєктів планувалися реалізувати у восьми регіонах України

НАК «Нафтогаз України» відмовився від будівництва у Львові потужної ТЕЦ на біопаливі вартістю 1 мільярд гривень. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Садовий розповів, що проєкт був ініціативою тодішнього керівника «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Щонайменше девʼять таких проєктів планувалися реалізувати у восьми регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. Він пояснив, що з міського бюджету гроші на будівництво ТЕЦ не виділяли, наразі воно призупинене. Для міста це буде перша потужна ТЕЦ на альтернативному паливі, яка покриватиме близько чверті його потреб у теплі.

Водночас він звернув увагу, що серед іншого у Львові є станція компостування відходів, реалізуються й інші екопроєкти, спрямовані на зниження викидів СО2.

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Як повідомлялося, у вересні 2022 року НАК «Нафтогаз України» спільно з Львівською міськрадою розпочав реалізацію проєкту будівництва ТЕЦ на трісці, яку планувалося запустити в роботу до лютого 2023 року.

Як сказав тоді Вітренко, вартість проєкту для компанії обійдеться приблизно в 1 млрд грн.