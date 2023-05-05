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Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї та Севастополі: фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежі на нафтобазах у Краснодарському краї та Севастополі: фото наслідків
фото: Радіо Свобода

Пожежа на нафтобазі в Тамані сталася 3 травня через падіння безпілотника

У мережі з’явилися супутникові фото наслідків пожежі на нафтобазах у Тамані Краснодарського краю РФ та в окупованому Севастополі. Фото публікує «Радіо Свобода».  На знімках видно, що внаслідок пожежі на нафтобазі в окупованому Севастополі, яка сталася 29 квітня, постраждали кілька резервуарів.

Пожежа на нафтобазі в Тамані сталася 3 травня через падіння безпілотника. На фото видно, що від загоряння постраждав резервуар з пальним.

5 фото
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Як повідомлялося, у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.

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Теги: пожежа нафта росія окупанти

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