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Заборгованість за зелену енергію в квітні перевищує 40% – Гарантований покупець

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Заборгованість за зелену енергію в квітні перевищує 40% – Гарантований покупець
За інформацією держпідприємства, у квітні вони не отримали достатньо коштів від «Укренерго» за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел
фото з відкритих джерел

Загалом з початку року рівень виплат за енергію з відновлюваних джерел складає 59,5%

Державне підприємство «Гарантований покупець» у квітні 2023 року недоплатило підприємствам відновлюваної енергетики 43,7% коштів за вироблену в країні «зелену» електроенергію, йдеться на сайті підприємства.

Згідно з інформаційного матеріалу Гарпоку, рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ у квітні став найнижчим за останні три місяці. При цьому, загалом з початку року рівень виплат за енергію з відновлюваних джерел складає 59,5%.

За інформацією держпідприємства, у квітні вони не отримали достатньо коштів від «Укренерго» за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел, що стало причиною збільшення заборгованості перед компанією «Укренерго» до 18,2 млрд грн з 16 млрд грн у березні.

На думку Станіслава Ігнатьєва, генерального директора Solar Generation, криза неплатежів підприємствам зеленої енергетики підриває довіру іноземних інвесторів до України і це негативно впливає на подальші можливості відновлення та розвитку.

Теги: Укренерго альтернативна енергетика борг

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