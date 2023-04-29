Минулого року приватні газовидобувники не змогли продати третину свого газу – Асоціація

Нереалізований газ приватники змушені закачувати у підземні сховища

Через скорочення промислового споживання газу приватні газовидобувники вимушені накопичувати ресурс у сховищах. Про це йдеться у статті Forbes.

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Зазначається, що через війну промислове споживання газу, на яке орієнтований приватний видобуток, знизилося на 40-50%.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко наголосив, що торік кожен третій кубометр газу, видобутий приватними компаніями, не був проданий.

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У таких умовах приватний бізнес був змушений скорочувати видобуток і за підсумками 2022 року приватний видобуток знизився на 16% - до 4,2 млрд кубометрів.

Нереалізований газ приватники змушені закачувати у підземні сховища. За даними Асоціації, на березень у підземці знаходилось близько 10 млрд кубометрів газу, 16% якого – газ приватного видобутку. У грошовому еквіваленті це близько $550 млн за українськими цінами чи $688 млн за європейськими.

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля.