У Франківську з’являться електрозаправки з сонячними панелями

У Франківську з’являться електрозаправки з сонячними панеляминова енергія
Інноваційні заправки встановлять в рамках проєкту «Партнерство заради кліматичних змін»
В Івано-Франківську встановлять дві електрозаправки на сонячних панелях. Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у Фейсбуці.
Заправки з’являться у місті в рамках одного з п’яти проєктів, які реалізуються Управлінням інвестиційної політики міської ради.
Проєкт «Партнерство заради кліматичних змін» вартістю 166 603 тис. євро передбачає закупівлю обладнання для Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) та встановлення двох електрозаправок на сонячних панелях у обласному центрі.
Крім того, у місті реалізується проєкт «Транскордонна зелена транспортна мережа CGTN», який передбачає встановлення трьох електрозаправок у місті, пробіг електромобілів та форум сталої мобільності у Франківську. Вартість проекту становить 148 847 тис. євро.
Також стартував проект «Дунайська транскордонна співпраця URBforDAN», яка передбачає будівництво оглядового майданчика, паркувальної зони, вело СТО та маркування велотрас у селі Вовчинець. Вартість проекту становить 213 675 тис. євро.
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