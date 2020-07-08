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    У Франківську з’являться електрозаправки з сонячними панелями

    нова енергія
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    У Франківську встановлять дві електрозаправки на сонячних панелях - У Франківську з’являться електрозаправки з сонячними панелями
    У Франківську встановлять дві електрозаправки на сонячних панелях
    Ілюстративне фото: fastnedcharging.com

    Інноваційні заправки встановлять в рамках проєкту «Партнерство заради кліматичних змін»

    В Івано-Франківську встановлять дві електрозаправки на сонячних панелях. Про це міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у Фейсбуці.

    Заправки з’являться у місті в рамках одного з п’яти проєктів, які реалізуються Управлінням інвестиційної політики міської ради.

    Проєкт «Партнерство заради кліматичних змін» вартістю 166 603 тис. євро передбачає закупівлю обладнання для Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) та встановлення двох електрозаправок на сонячних панелях у обласному центрі.

    Крім того, у місті реалізується проєкт «Транскордонна зелена транспортна мережа CGTN», який передбачає встановлення трьох електрозаправок у місті, пробіг електромобілів та форум сталої мобільності у Франківську. Вартість проекту становить 148 847 тис. євро.

    Також стартував проект «Дунайська транскордонна співпраця URBforDAN», яка передбачає будівництво оглядового майданчика, паркувальної зони, вело СТО та маркування велотрас у селі Вовчинець. Вартість проекту становить 213 675 тис. євро.

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