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    У Казахстані створюється мегапроект з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Казахстан має видатні вітряні і сонячні ресурси - У Казахстані створюється мегапроект з виробництва зеленого водню

    Казахстан має видатні вітряні і сонячні ресурси

    Фото: ritmeurasia.org

    Виробнича потужність інноваційних підприємств складе 3 млн тонн водню в рік

    Національна компанія Kazakh Invest і шведська компанія Svevind, яка займається проектами в галузі відновлюваної енергетики, підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення в Казахстані великомасштабних підприємств з виробництва зеленого водню, – повідомляє H2 View.

    Svevind планує встановити в Казахстані вітряні і сонячні електростанції загальною потужністю 45 ГВт. Екологічно чиста електроенергія буде живити 30 ГВт електролізерів для виробництва близько 3 млн тонн зеленого водню щорічно. Енергоносій експортуватиметься на євразійські ринки, а також буде використовуватися в Казахстані для виробництва екологічно чистих аміаку, сталі та алюмінію.

    Компанія Svevind представила свої плани керівництву Казахстану під час урядових консультацій у Нур-Султанi. Очікується, що на виконання всіх етапів розробки, проектування, закупівель і фінансування проекту піде до п'яти років.

    «Воднева енергія дуже продуктивна, технологічна і ефективна у використанні. Цей енергетичний ресурс можна використовувати в промисловості, на транспорті, в побуті. Завдяки розвитку водневої енергетики Казахстан може зайняти свою нішу в світових постачаннях палива майбутнього», – сказав голова правління Kazakh Invest Мейржан Юсупов.

    «Ми прагнемо об'єднати видатні природні ресурси Казахстану з багаторічним досвідом нашої компанії в розробці екологічних проектів. Установки по виробництву зеленого водню виведуть Казахстан в число світових лідерів в галузі відновлюваної енергетики при дуже конкурентоспроможних виробничих витратах», – сказав у свою чергу генеральний директор Svevind Вольфганг Кроп.

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    Теги: Казахстан електроенергія Меморандум фінансування водень
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    У Казахстані створюється мегапроект з виробництва зеленого водню